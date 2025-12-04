Wie Schloss Voigtsberg nach Italien kommt

Oberes Vogtland
Ein Weihnachtsgruß aus Oelsnitz steht jetzt in der italienischen Partnerstadt Fiumefreddo die Sicilia.
Weihnachtsgrüße aus Oelsnitz in die Partnerstadt Fiumefreddo die Sicilia: Die Stadträte Christina und André Hüttner haben zur Eröffnung der dortigen Eisbahn ein Lichtbild mit dem Motiv von Schloss Voigtsberg überbracht. „Dieses Geschenk symbolisiert die freundschaftlichen Verbindungen zwischen beiden Städten und wurde mit viel...
