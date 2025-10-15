Wiedersberg: Neuer Anlauf 2026 für Bergstraße

Der mehrfach verschobene grundhafte Ausbau soll nächstes Jahr starten. Gemeinde Triebel und Abwasserzweckverband bauen gemeinsam.

Endlich Nägel mit Köpfen machen will die Gemeinde Triebel beim mehrfach vertagten grundhaften Ausbau der Bergstraße im Ortsteil Wiedersberg. Die Projektierung ist beendet, die Bauanlauf-Beratung mit dem Zweckverband Wasser Abwasser Vogtland soll noch im Oktober stattfinden, informierte Triebels Vizebürgermeister Christopher Groß (Freie...