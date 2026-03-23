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Bei einem Wiesenbrand in Klingenthal waren am Montag Feuerwehren im Einsatz.
Bei einem Wiesenbrand in Klingenthal waren am Montag Feuerwehren im Einsatz. Foto: Marijan Murat/dpa
Bei einem Wiesenbrand in Klingenthal waren am Montag Feuerwehren im Einsatz.
Bei einem Wiesenbrand in Klingenthal waren am Montag Feuerwehren im Einsatz. Foto: Marijan Murat/dpa
Oberes Vogtland
Wiesenbrand in Klingenthal am Skilift Jägerstraße
Redakteur
Von Tino Beyer
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Mehrere Feuerwehren waren am Montagnachmittag in Klingenthal im Einsatz.

Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Klingenthal: Im Gebiet des Skilifts Jägerstraße stand eine Wiese in Flammen. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern aus, wie Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) am Abend informierte. Die Feuerwehren aus Klingenthal, Markneukirchen, Schöneck und Kraslice waren im Einsatz...
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