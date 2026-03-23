Wiesenbrand in Klingenthal am Skilift Jägerstraße

Mehrere Feuerwehren waren am Montagnachmittag in Klingenthal im Einsatz.

Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag in Klingenthal: Im Gebiet des Skilifts Jägerstraße stand eine Wiese in Flammen. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern aus, wie Oberbürgermeisterin Judith Sandner (FW) am Abend informierte. Die Feuerwehren aus Klingenthal, Markneukirchen, Schöneck und Kraslice waren im Einsatz...