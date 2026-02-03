Winterdienst in Oelsnitz: OB sorgt für Verwirrung

„Der Winterdienst klappt gut“, sagte Mario Horn öffentlich auf Anfrage. Nahezu zeitgleich räumte er Beschwerden aus einem großen Wohngebiet der Stadt ein. Wie geht das zusammen?

Ist der Winterdienst in Oelsnitz nun gut oder gibt es Probleme? Eine Frage, auf der auch OB Mario Horn (CDU) unterschiedliche Antworten gibt. „Der Winterdienst klappt gut", verkündete das Stadtoberhaupt kürzlich auf eine öffentliche Anfrage des FOB-Abgeordneten Björn Fläschendräger. Nahezu zeitgleich räumte der Rathaus-Chef indes...