Dichtes Schneetreiben und glatte Straßen machten Autofahrern am Montag das Leben schwer.
Dichtes Schneetreiben und glatte Straßen machten Autofahrern am Montag das Leben schwer. Bild: Ellen Liebner
Update
Oberes Vogtland
Winterliches Verkehrschaos im Vogtland: Unfälle, Blechschäden und Staus am Montagmorgen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Polizei hatte am Montag alle Hände voll zu tun, als sich auf den glatten Straßen die Unfälle häuften. Es gab mehrere Verletzte. Auf einigen Strecken gab es zeitweise Sperrungen - auch auf der A 72.

Die winterlichen Straßenverhältnisse am Montagmorgen erschwerten Pendlern den Start in die neue Arbeitswoche. Auf schneeglatten Straßen passierten überall im Vogtland Unfälle. Polizei und Abschleppdienste waren im Dauereinsatz.
Mehr Artikel