Wintersport: Das geht im Vogtland

Oberes Vogtland
Trotz des insgesamt wenigen Schnees laufen im Vogtland die Lifte. Auch Langlauf ist mit Einschränkungen möglich.
Trotz des insgesamt wenigen Schnees ist in den Kammlagen des Vogtlands Wintersport möglich. Die Kammloipe von Mühlleithen Richtung Carlsfeld und Johanngeorgenstadt ist mit Einschränkungen durch eisige und dünne Stellen befahrbar, so die Touristinfo Klingenthal. Folgende Loipen sind mit Einschränkungen befahrbar: Ortsloipe in Mühlleithen,...
