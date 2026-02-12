Wintertraum der Jazzlegenden: Brüning & Fischer spielen in Bad Elster

Für das Konzert am Sonntagabend im König-Albert-Theater gibt es noch wenige Restkarten.

Ein Abend mit Jazzlegende Uschi Brüning im Klangkosmos der Günther-Fischer-Band wird am Sonntag, 15. Februar, ab 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster geboten. Nach ihrer erfolgreichen Comeback-Tour brilliert die Granddame des Jazz wieder in ihrer stilistischen Breite, heißt es zur Ankündigung. „Ihre Lieder wie ihr Sound bleiben...