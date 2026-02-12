MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: cleografie by schleychwerbung
Bild: cleografie by schleychwerbung
Oberes Vogtland
Wintertraum der Jazzlegenden: Brüning & Fischer spielen in Bad Elster
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Konzert am Sonntagabend im König-Albert-Theater gibt es noch wenige Restkarten.

Ein Abend mit Jazzlegende Uschi Brüning im Klangkosmos der Günther-Fischer-Band wird am Sonntag, 15. Februar, ab 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster geboten. Nach ihrer erfolgreichen Comeback-Tour brilliert die Granddame des Jazz wieder in ihrer stilistischen Breite, heißt es zur Ankündigung. „Ihre Lieder wie ihr Sound bleiben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
31.01.2026
1 min.
Exotik, Rhythmus und Tanz: Kubanische Musik- und Tanzshow gastiert am Sonntag in Bad Elster
Das Publikum darf sich auf einen temperamentvollen Abend freuen. Noch gibt es einige Karten.
FP
11.02.2026
1 min.
Klassik-Tipp der Woche: Junge Solisten der Semperoper gastieren in Bad Elster
Foto: Kristof Kovacs
Auf eine festliche Operngala mit jungen Solisten der Semperoper Dresden dürfen sich Klassikfans in dieser Woche in Bad Elster freuen.
FP
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
Mehr Artikel