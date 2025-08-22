Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einst faszinierte sie die Vorläufer-Sammlung auf dem Amtsberg - heute leitet Xenia Brunner das Musik- und Wintersportmuseum.
Einst faszinierte sie die Vorläufer-Sammlung auf dem Amtsberg - heute leitet Xenia Brunner das Musik- und Wintersportmuseum. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
„Wir bewahren hier die Seele unserer Stadt“: Klingenthaler Museum feiert Jubiläum
Von Eckhard Sommer
Seit 30 Jahren gibt es in Klingenthal das Musik- und Wintersportmuseum. Mit einem Fest wird das Jubiläum am Samstag gefeiert. Was bedeutet das Museum für die Stadt?

Es zeugt von historischem Weitblick in Klingenthal: Den Grundstein für das Musik- und Wintersportmuseum legten bereits 1896 einige Fabrikanten. Sie trugen Instrumente für ein Gewerbemuseum zusammen, das sich zunächst im früheren Goethe-Gymnasium – jetzt der Edeka-Markt – befand und Anfang des 20. Jahrhunderts in die Jahnsche Handelsanstalt...
