MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weltmeister-Instrumente aus den Klingenthaler Harmonikawerken im Klingenthaler Museum.
Weltmeister-Instrumente aus den Klingenthaler Harmonikawerken im Klingenthaler Museum. Bild: Eckhard Sommer
Weltmeister-Instrumente aus den Klingenthaler Harmonikawerken im Klingenthaler Museum.
Weltmeister-Instrumente aus den Klingenthaler Harmonikawerken im Klingenthaler Museum. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Zum Jahr des Akkordeons: Das plant Klingenthal
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Instrument des Jahres erfährt das Akkordeon in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit - auch in Klingenthal. Aber auch einen Wermutstropfen gibt es.

Mit zwei Konzerten und einem besonderen Event soll in Klingenthal das Akkordeon als Instrument des Jahres gewürdigt werden. Darüber informiert Kulturamtsleiterin Xenia Brunner. Das Konzert findet am 7. März in der Aula am Amtsberg statt. Die Akkordeonorchester Klingenthal und Altenburg gestalten ein facettenreiches Programm. Der Kontakt nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
„Eliteschule des Jahres“: Klingenthaler Sportcampus erhält Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund
Die Eliteschule in Klingenthal hat erfolgreiche Athleten hervorgebracht: Saskia Nürnberger, die jetzt im Weltcup startet, gehört dazu.
Große Ehre für die Bildungseinrichtung in Klingenthal: Sie wurde unter 43 Schulen deutschlandweit ausgezeichnet. Welche Gründe dafür angeführt werden.
Tino Beyer
11:34 Uhr
2 min.
Paul Thomas Anderson gewinnt US-Regiepreis
Der Preis gilt als Vorbote der Oscars.
Der Filmemacher ist mit "One Battle After Another" weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.
11:30 Uhr
3 min.
HipHop-Tanzgruppen beim Wettkampf in Dresden
Die Dresdner Messe war am Samstag Bühne für HipHop- und Showdance-Gruppen aus ganz Deutschland.
Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
04.02.2026
4 min.
Museum wird zum Kulturzentrum erweitert: Was Klingenthal dieses Jahr vorhat
Klingenthals Kulturamtsleiterin Xenia Brunner im Museum Dr. Giers-Haus. Die Einrichtung wird ab Sommer um das benachbarte Triebel-Haus erweitert.
Mit der Erweiterung des Giers-Hauses startet die Stadt Klingenthal ab Sommer ein größeres Bauvorhaben. Bereits im Frühjahr beginnen die Arbeiten auf dem Gelände der früheren Eisbahn.
Tino Beyer
Mehr Artikel