Zum Jahr des Akkordeons: Das plant Klingenthal

Als Instrument des Jahres erfährt das Akkordeon in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit - auch in Klingenthal. Aber auch einen Wermutstropfen gibt es.

Mit zwei Konzerten und einem besonderen Event soll in Klingenthal das Akkordeon als Instrument des Jahres gewürdigt werden. Darüber informiert Kulturamtsleiterin Xenia Brunner. Das Konzert findet am 7. März in der Aula am Amtsberg statt. Die Akkordeonorchester Klingenthal und Altenburg gestalten ein facettenreiches Programm. Der Kontakt nach...