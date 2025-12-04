Wir gehen rein: Schöner wohnen in einem Umspannwerk im Vogtland

Griseldis und Stefan Gubelt haben ein fast 100 Jahre altes Umspannwerk zu ihrem Zuhause gemacht. Was die beiden aus Berlin ins Vogtland zog und wie ihnen der ungewöhnliche Umbau gelang, der nicht mehr kostete als ein Einfamilienhaus.

Wie? Und da wohnen Sie richtig drin? Diese Frage hören Griseldis und Stefan Gubelt oft, wenn sie auf ihr Wohnhaus angesprochen werden. Das Haus, es ist ein zweigeschossiger Bau, der da auf einer kleinen Anhöhe oberhalb der Zwickauer Mulde thront. Mehr als 650 Quadratmeter Fläche, mächtiges Dach, schmale Fenster. Ein wehrhafter Koloss mit...