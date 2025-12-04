Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Griseldis und Stefan Gubelt vor ihrem Haus. Sie bauten das ehemalige Umspannwerk in Rautenkranz zum Wohnhaus um. Bild: Ulf Dahl
Griseldis und Stefan Gubelt vor ihrem Haus. Sie bauten das ehemalige Umspannwerk in Rautenkranz zum Wohnhaus um. Bild: Ulf Dahl
 11 Bilder
Oberes Vogtland
Wir gehen rein: Schöner wohnen in einem Umspannwerk im Vogtland
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Griseldis und Stefan Gubelt haben ein fast 100 Jahre altes Umspannwerk zu ihrem Zuhause gemacht. Was die beiden aus Berlin ins Vogtland zog und wie ihnen der ungewöhnliche Umbau gelang, der nicht mehr kostete als ein Einfamilienhaus.

Wie? Und da wohnen Sie richtig drin? Diese Frage hören Griseldis und Stefan Gubelt oft, wenn sie auf ihr Wohnhaus angesprochen werden. Das Haus, es ist ein zweigeschossiger Bau, der da auf einer kleinen Anhöhe oberhalb der Zwickauer Mulde thront. Mehr als 650 Quadratmeter Fläche, mächtiges Dach, schmale Fenster. Ein wehrhafter Koloss mit...
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
20.11.2025
19 min.
Montagsdemos in Sachsen: „Die Menschheit ist bekloppt“
Demonstrationszug zwischen Rosenbüschen und Plattenbau in Chemnitz.
Jeden Montag treffen sich in mehr als 80 sächsischen Städten Menschen, um über den Staat zu schimpfen. Mit dabei ist die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“. Eine Geschichte aus Zwickau, wo der Protest als besonders radikal gilt.
Manuela Müller
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
29.06.2025
4 min.
Trutzburg im Vogtland erwacht zu neuem Leben: Spannendes im Ex-Umspannwerk
Griseldis Gubelt und ihr Mann Stefan erwarben 2021 das ehemalige Umspannwerk, planten und realisierten die aufwendige Umnutzung.
Am Tag der Architektur haben Griseldis und Stefan Gubelt vorgestellt, wie sie das fast 100 Jahre alte frühere Strom-Gebäude in Rautenkranz zum Wohnhaus mit Privatgalerie umgebaut haben.
Eckhard Sommer
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
Mehr Artikel