Trutzburg im Vogtland erwacht zu neuem Leben: Spannendes im Ex-Umspannwerk

Am Tag der Architektur haben Griseldis und Stefan Gubelt vorgestellt, wie sie das fast 100 Jahre alte frühere Strom-Gebäude in Rautenkranz zum Wohnhaus mit Privatgalerie umgebaut haben.

Bekanntlich sollte man nicht nach dem äußeren Schein urteilen: Wer als Auswärtiger an dem trutzigen Gebäude in Rautenkranz im Vogtland vorbeikommt, vermutet nicht, was sich in seinem Inneren verbirgt. Einheimische wissen nur, dass es das frühere Umspannwerk ist. Wer mehr wissen wollte, hatte dazu am Samstag anlässlich des Tages der...