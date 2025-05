„Wir haben alles überlebt“: Wie eine Wirtsfamilie im Vogtland den letzten Gasthof im Dorf am Laufen hält

Als Quereinsteiger starteten die Wicks in Triebel vor 35 Jahren mit einem Eiscafé. Nach wie vor sind sie mit großer Speisekarte und mehreren Standbeinen gut im Geschäft. Am Montag wird gefeiert.

Alles auf eine Karte gesetzt – und gewonnen: Ohne Gewerbegenehmigung in der Tasche legten die Wicks in Triebel 1988 los, sich den Traum vom Eiscafé zu erfüllen. Ohne Mut, Beharrlichkeit und Zusammenhalt in der Familie wäre es seither nicht weitergegangen. Am Montag können vier Generationen 35 Jahre Gaststätte feiern. Aus einer umgebauten...