„Wir haben zu viele Gebäude“: Kirchgemeinde im Vogtland verkauft Haus in bester Innenstadt-Lage

Oberes Vogtland
Aus einem ehemaligen Gemeindehaus im Vogtland soll ein modernes Bürogebäude werden. Weshalb eine Kirchgemeinde die Immobilie in bester Innenstadt-Lage so schnell wie möglich verkaufen möchte.
Jahrelang hüteten die vogtländischen Kirchgemeinden ihre Immobilien wie Schätze. Für einige Kirchgemeinden jedoch ist die Last - vor allem die, die mit dem Erhalt der Gebäude verbunden ist - zu groß geworden. Immer öfters wird auch in Kirchvorständen diskutiert, welche Immobilien verkauft werden könnten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.