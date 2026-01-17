„Wir haben zu viele Gebäude“: Kirchgemeinde im Vogtland verkauft Haus in bester Innenstadt-Lage

Aus einem ehemaligen Gemeindehaus im Vogtland soll ein modernes Bürogebäude werden. Weshalb eine Kirchgemeinde die Immobilie in bester Innenstadt-Lage so schnell wie möglich verkaufen möchte.

Jahrelang hüteten die vogtländischen Kirchgemeinden ihre Immobilien wie Schätze. Für einige Kirchgemeinden jedoch ist die Last - vor allem die, die mit dem Erhalt der Gebäude verbunden ist - zu groß geworden. Immer öfters wird auch in Kirchvorständen diskutiert, welche Immobilien verkauft werden könnten. Jahrelang hüteten die vogtländischen Kirchgemeinden ihre Immobilien wie Schätze. Für einige Kirchgemeinden jedoch ist die Last - vor allem die, die mit dem Erhalt der Gebäude verbunden ist - zu groß geworden. Immer öfters wird auch in Kirchvorständen diskutiert, welche Immobilien verkauft werden könnten.