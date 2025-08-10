„Wir lieben Landwüst“: Veranstalter des Kunsthandwerkermarktes überrascht mit besonderem Bekenntnis

Oberes Vogtland
Der 13. Kunsthandwerkermarkt entpuppte sich am Wochenende erneut als Besuchermagnet.
Zum 13. Mal fand am Samstag und Sonntag im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst der Kunsthandwerkermarkt statt. Mehr als 3500 Besucher tummelten sich auf dem 2,5 Hektar großen Museumsgelände. Schmuckgestalter, Korbgestalter sowie Kunstschmied Günter Weißhuhn aus Schleiz zeigten ihr Handwerk. Vom Museumsbrot bis hin zum Wildfleisch wurden...
