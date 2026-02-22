Wirbel im Oelsnitzer Stadtrat: AfD-Kandidaten wollen in die CDU-Fraktion wechseln

Oberes Vogtland
Mit dem potenziellen Wechsel einer dreiköpfigen Familie käme es zu deutlichen Verschiebungen im Oelsnitzer Stadtrat. Das hat Folgen für weitere Gremien – und vor allem für die AfD.
Das dürfte für Aufsehen sorgen: André, Christina und Chris Hüttner wollen in die CDU-Fraktion des Oelsnitzer Stadtrates wechseln. Die Familie – Vater, Mutter und Sohn – war bei den Kommunalwahlen 2024 über die Liste der AfD in den Stadtrat eingezogen. Nun der Wechselwunsch. Die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat würden dadurch deutlich...
