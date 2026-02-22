MENÜ
Der Oelsnitzer Stadtrat vor seiner konstituierenden Sitzung im August 2024: Durch Fraktionswechsel könnten sich die politischen Verhältnisse jetzt enorm verschieben.
Der Oelsnitzer Stadtrat zählt regulär 22 Mitglieder.
Im Oelsnitzer Rathaus tagt am Mittwoch, 18 Uhr, der Stadtrat. Dabei wird ein neuer zweiter stellvertretender Bürgermeister gewählt.
Oberes Vogtland
Wirbel im Oelsnitzer Stadtrat: AfD-Kandidaten wollen in die CDU-Fraktion wechseln
Von Daniela Hommel-Kreißl und Ronny Hager
Mit dem potenziellen Wechsel einer dreiköpfigen Familie käme es zu deutlichen Verschiebungen im Oelsnitzer Stadtrat. Das hat Folgen für weitere Gremien – und vor allem für die AfD.

Das dürfte für Aufsehen sorgen: André, Christina und Chris Hüttner wollen in die CDU-Fraktion des Oelsnitzer Stadtrates wechseln. Die Familie – Vater, Mutter und Sohn – war bei den Kommunalwahlen 2024 über die Liste der AfD in den Stadtrat eingezogen. Nun der Wechselwunsch. Die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat würden dadurch deutlich...
