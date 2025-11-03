Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chursachsen-Chef Florian Merz und Wirtschaftsminister Dirk Panter trafen sich im König-Albert-Theater.
Chursachsen-Chef Florian Merz und Wirtschaftsminister Dirk Panter trafen sich im König-Albert-Theater. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Wirtschaftsminister Dirk Panter zu Kurzbesuch in Bad Elster: Diese Themen nimmt er mit
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter hat das Sächsische Staatsbad besucht. Dabei wurde er mit einem Problem konfrontiert, das auf eine Lösung wartet.

Visite in Bad Elster: Nach der Feier zur Übernahme von Technisat durch das Raumfahrtunternehmen OHB am Freitag in Schöneck nutzte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) die Chance, auch Bad Elster einen kurzen Besuch abzustatten. Fragen zum leestehenden Klinikum Sachsenhof und über ein mögliches neues medizinisches Angebot in der Stadt...
