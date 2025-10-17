Wo in Markneukirchen Altkleider gesammelt werden

In der Stadt startet am Montag eine Aktion zugunsten der Kita „Kinderland“ des Sozialwerkes Vogtland. Was abgegeben werden kann und was nicht.

In Markneukirchen findet von Montag, 20. Oktober, bis Mittwoch, 29. Oktober, eine Altkleider-Sammelaktion zugunsten der Kindertageseinrichtung „Kinderland“ des Sozialwerkes Vogtland statt. Die Kleider können in der Kita am Franz-Liszt-Ring 16 in der Musikstadt gesammelt werden. Alle Einnahmen dadurch kommen der Kindertageseinrichtung zu Gute.... In Markneukirchen findet von Montag, 20. Oktober, bis Mittwoch, 29. Oktober, eine Altkleider-Sammelaktion zugunsten der Kindertageseinrichtung „Kinderland“ des Sozialwerkes Vogtland statt. Die Kleider können in der Kita am Franz-Liszt-Ring 16 in der Musikstadt gesammelt werden. Alle Einnahmen dadurch kommen der Kindertageseinrichtung zu Gute....