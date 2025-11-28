Wolfsrudel im Vogtland: Das sagt das Landesumweltamt

Oberes Vogtland
Die Behörde bestätigt fünf Tiere auf der Aufnahme von Jäger Andreas Meier am 25. November in der Nähe von Muldenberg. Was es zum eindeutigen Nachweis des Wolfsrudels im Vogtland noch braucht.
Nach der Sichtung von fünf Wölfen bei Muldenberg durch Jäger Andreas Meier reagiert die Fachbehörde in Sachsen auf das Video. „Das Video war weder uns noch unserem Auftragnehmer für das Wolfsmonitoring, Lupus, bisher bekannt“, erklärte Karin Bernhardt, Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, zu der...
