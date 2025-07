Wünsche nach dem Wasserschaden: Was kann beim Bau der Oelsnitzer Sporthalle noch mit erledigt werden?

Nach einem Wasserschaden im Juni wurde die Oelsnitzer Dreifeldsporthalle zur Großbaustelle. Vier Wochen nach Arbeitsbeginn geben Verantwortliche einen ersten Einblick.

Wächst sich das Bauprojekt nach dem XXL-Wasserschaden in der Oelsnitzer Dreifeldsporthalle noch deutlich aus? Mit dieser Frage werden am Mittwoch die Oelsnitzer Stadträte konfrontiert. Denn zur Sondersitzung des Stadtrates (18 Uhr, Ratssaal) wird im nichtöffentlichen Teil eine Liste besprochen, die Bauamtsleiter Patric Ebert in den vergangenen...