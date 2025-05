Zehn Tage voller Musik in Markneukirchen: Diese Höhepunkte locken

Frische Akzente und Angebote für Entdecker gibt es ab Donnerstag zum Jubiläum des Internationalen Instrumentalwettbewerbs. So beim Eröffnungskonzert am Freitag oder der Museumsnacht am Samstag.

Musik lebt von Aufbruch und Ausprobieren, nicht von Abspulen und Abhaken. Das gilt auch für die kommenden zehn Musiktage in Markneukirchen. Sie sollen die Stadt vom 8. bis 17. Mai in eine große Kulturmeile verwandeln - mit dem 60. Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen als Kern. 162 junge Musikerinnen und Musiker aus 36 Ländern...