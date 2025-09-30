Zeitdruck ist herausfordernd: Feuerwehrleute aus dem Vogtland messen ihre Kräfte

Premiere für die Feuerwehrsportgruppe der Gemeinde Bösenbrunn: Erstmals hat sie einen Wettkampf für solche Gruppen ausgetragen. Was das für die Teilnehmer bringt.

Die Aufgaben für die jungen Feuerwehrleute sind anspruchsvoll: Verbinde die drei Teile der Saugleitung! Bringe den Saugkorb an einem Ende an und lege ihn in den Wasserbehälter! Schließe das andere Ende an die Pumpe an! Schließe den dickeren B-Schlauch an die Pumpe an! Befestige einen Verteiler für zwei C-Schläuche am Ende des B-Schlauchs und...