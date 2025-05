Zeugen gesucht: Diebe klauen teures Werkzeug von Baustelle im Vogtland

Immer wieder wird teures Werkzeug von Baustellen gestohlen. In einem neuen Fall aus Oelsnitz hofft die Polizei auf Zeugen.

Die Polizei hofft in einem Fall von Diebstahlt auf einer Baustelle in Oelsnitz im Vogtland auf erhellende Hinweise von Zeugen. Der Polizei bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen einen Stampfer der Marke Bomag vom Typ BT 60 von der betreffenden Baustelle an der August-Bebel-Straße in Oelsnitz gestohlen. Das...