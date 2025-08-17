Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen Polizeieinsatz gab es am späten Freitagabend in Markneukirchen.
Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Einen Polizeieinsatz gab es am späten Freitagabend in Markneukirchen.
Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Oberes Vogtland
Zeugensuche: Schlägerei auf Weinfest in Markneukirchen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein unbekannter Mann soll am Freitagabend ein Ehepaar so sehr verletzt haben, dass die 64-jährige Frau ins Krankenhaus musste.

Während des Weinfestes in Markneukirchen ist es am Freitagabend zu einer Körperverletzung gekommen. Laut Polizei gab es gegen 23.30 Uhr am Unteren Markt eine Auseinandersetzung zwischen einer 64-jährigen Frau und einem unbekannten Mann. Sie sagte aus, dass der Mann sie mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass sie stürzte. Als sie auf dem Boden...
