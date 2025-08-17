Zeugensuche: Schlägerei auf Weinfest in Markneukirchen

Oberes Vogtland
Ein unbekannter Mann soll am Freitagabend ein Ehepaar so sehr verletzt haben, dass die 64-jährige Frau ins Krankenhaus musste.
Während des Weinfestes in Markneukirchen ist es am Freitagabend zu einer Körperverletzung gekommen. Laut Polizei gab es gegen 23.30 Uhr am Unteren Markt eine Auseinandersetzung zwischen einer 64-jährigen Frau und einem unbekannten Mann. Sie sagte aus, dass der Mann sie mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass sie stürzte. Als sie auf dem Boden...
