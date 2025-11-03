Zu Fuß vom Atlantik zum Mittelmeer: Weltenbummler zu Gast in Bad Elster

Ralf Schwan zeigt am 4. November im Königlichen Kurhaus eine Dia-Multivisionsshow über eine außergewöhnliche Wanderung.

Pyrenäen – Zu Fuß vom Atlantik zum Mittelmeer: Ralf Schwan zeigt am Dienstag, 4. November, 19.30 Uhr im Königlichen Kurhaus Bad Elster seine gleichnamige Multivisionsshow. Der Thüringer Weltenbummler unternahm 2023 mit seiner Partnerin Marlies eine Pyrenäen-Tour: rund 850 Kilometer, über 45.000 Höhenmeter, Sonne, Regen, Hagel, Sturm,...