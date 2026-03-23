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Foto: Roland Marske
Foto: Roland Marske
Oberes Vogtland
Zwischen Zen und Hightech: Reisereporter zeigt im Vogtland das Land der aufgehenden Sonne
Von FP
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Seine Multivisionsshow über Japan zeigt Roland Marske am Dienstag im Königlichen Kurhaus.

Der Fotograf und Reisereporter Roland Marske lädt am Dienstag, 24. März, 19.30 Uhr im Königlichen Kurhaus Bad Elster zu einer Multivisionsshow „Japan – Im Land der aufgehenden Sonne“ ein. Er nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise durch ein Land voller Gegensätze, heißt es zur Ankündigung: „Zwischen Hightech und Zen,...
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