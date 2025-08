Zu kalt: Markneukirchen verschiebt sein Nachtbaden

Die Wettervorhersage für den 2. August hat die Veranstalter zu einer Entscheidung veranlasst. Wann es einen neuen Anlauf im Rudolf-Thiele-Bad gibt.

Das Neikirnger Nachtbaden findet nicht wie geplant am Samstag, 2. August statt. Die Markneukirchener Musikhallen-GmbH hat den Termin am Montagvormittag abgesagt und will am 30. August einen neuen Anlauf unternehmen. Grund für die Verschiebung ist die Wettervorhersage mit Nachttemperaturen von 12 Grad. „Im Bad ist es oft noch zwei, drei Grad...