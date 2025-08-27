Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Nachtbade-Premiere in Markneukirchen hatte 2024 etwa 500 Besucher angelockt.
Die Nachtbade-Premiere in Markneukirchen hatte 2024 etwa 500 Besucher angelockt.
Oberes Vogtland
Zu kalt: Nachtbaden in Markneukirchen abgesagt
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Veranstaltung im Rudolf-Thiele-Bad am Samstag fällt aus. Das Bad selbst hat ab 1. September zu. Verlegt wird eine weitere Veranstaltung.

Das Nachtbaden im Markneukirchner Rudolf-Thiele-Bad am Samstag, 30. August fällt aus. Dazu hat sich die Musikhalle Markneukirchen als Veranstalter entschieden, erklärte Hallenchef André Czinkewitz auf „Freie Presse“-Anfrage. Grund sind die angekündigten kühleren Temperaturen am Abend und in der Nacht. Deshalb war bereits der ersten...
