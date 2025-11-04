Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kreisbrandmeister Gerd Pürzel erklärte jüngst, wofür die Notfallmeldestellen gut sind.
Kreisbrandmeister Gerd Pürzel erklärte jüngst, wofür die Notfallmeldestellen gut sind.
Oberes Vogtland
Zu wenige Notfallmeldestellen in Oelsnitz?
Redakteur
Von Tino Beyer
Fehlende Anlaufstationen für den Notfall in den Oelsnitzer Ortsteilen hinterfragte Stadtrat Björn Fläschendräger.

Für Krisensituationen wie längere Stromausfälle gibt es im Vogtland ein Netz von Notfallmeldestellen. Hier wird Infrastruktur vorgehalten, mit denen Einwohner etwa den Rettungsdienst alarmieren können. In Oelsnitz befinden sich Notfallmeldestellen im Feuerwehrgebäude und der Dreifeldturnhalle. Was ist mit den Ortsteilen, fragte Björn...
Mehr Artikel