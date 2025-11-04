Zu wenige Notfallmeldestellen in Oelsnitz?

Fehlende Anlaufstationen für den Notfall in den Oelsnitzer Ortsteilen hinterfragte Stadtrat Björn Fläschendräger.

Für Krisensituationen wie längere Stromausfälle gibt es im Vogtland ein Netz von Notfallmeldestellen. Hier wird Infrastruktur vorgehalten, mit denen Einwohner etwa den Rettungsdienst alarmieren können. In Oelsnitz befinden sich Notfallmeldestellen im Feuerwehrgebäude und der Dreifeldturnhalle. Was ist mit den Ortsteilen, fragte Björn...