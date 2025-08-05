Züchter-Zeltlager im Vogtland bringt Kinder aus ganz Sachsen zusammen

Drei Tage lang drehte sich in Schönbrunn beim Zeltlager der Geflügelzüchter alles um Gemeinschaft, Natur und Tierliebe.

Drei Tage lang drehte sich auf dem Sportplatz in Schönbrunn alles um Gemeinschaft, Natur – und ums Geflügel. Denn der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Oelsnitz organisierte am Wochenende zum 15. Mal das Kinder- und Jugendzeltlager im Vogtland. Insgesamt 28 Kinder aus ganz Sachsen waren anwesend, die zum größten Teil aus Familien...