„Zufrieden mit Sauberkeit in Oelsnitz“: Aussage von Stadtbaumeister erntet Widerspruch

Er sei mit der Situation sehr zufrieden, sagt Patric Ebert. Stadträte und Bürger halten dagegen. Und es kommt die Frage auf, was aus den regelmäßigen Straßenkehr-Terminen geworden ist.

Es war ein Satz, der zur Einwohnerversammlung in Oelsnitz für Gesprächsstoff sorgte „Ich persönlich mit der Sauberkeit in Oelsnitz zufrieden", betonte Stadtbaumeister Patric Ebert - und in Bezug auf das Kehren: „Wir werden der Situation sehr gut Herr". Die eigene Kehrmaschine, erworben für einen „niedrigen sechsstelligen Betrag",...