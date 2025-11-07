Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Es grünt so grün in Oelsnitz: Bewuchs im Schnittgerinne an der Schmidtstraße im Stadtkern.
Es grünt so grün in Oelsnitz: Bewuchs im Schnittgerinne an der Schmidtstraße im Stadtkern. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
„Zufrieden mit Sauberkeit in Oelsnitz“: Aussage von Stadtbaumeister erntet Widerspruch
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er sei mit der Situation sehr zufrieden, sagt Patric Ebert. Stadträte und Bürger halten dagegen. Und es kommt die Frage auf, was aus den regelmäßigen Straßenkehr-Terminen geworden ist.

Es war ein Satz, der zur Einwohnerversammlung in Oelsnitz für Gesprächsstoff sorgte „Ich persönlich mit der Sauberkeit in Oelsnitz zufrieden“, betonte Stadtbaumeister Patric Ebert - und in Bezug auf das Kehren: „Wir werden der Situation sehr gut Herr“. Die eigene Kehrmaschine, erworben für einen „niedrigen sechsstelligen Betrag“,...
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
19.09.2025
2 min.
Ist die neue Oelsnitzer Kehrmaschine eine Fehlinvestition?
Im März hat Bauhof-Chef Frank Buschner die neue Kehrmaschine entgegengenommen. Doch taugt sie auch für die Herbstkehrung?
Zu wenig im Einsatz und fürs Herbstlaubkehren ungeeignet: So wurde über das neue Reinigungsgerät im Stadtrat diskutiert.
Tino Beyer
21.10.2025
1 min.
Die Saubermacher: Hier kann Oelsnitz einsparen
Oelsnitz: Der Stadtrat vergibt auch die Glasreinigung in Kindergärten.
Der Stadtrat vergibt am Mittwoch die Putz-Aufträge für die städtischen Kindergärten bis Ende 2027. Worum es in öffentlicher Sitzung außerdem geht.
Ronny Hager
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
