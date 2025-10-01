Zum Schutz der Flussperlmuschel: Wasserleitung wird nahe der B 92 im Vogtland umverlegt

Um den Lebensraum der Flussperlmuschel zu schützen, wird eine Trinkwasserfernleitung im Oberen Vogtland nun auf neuer Trasse verlegt. Ein modernes Verfahren erspart dabei das Aufgraben von Straßen.

In den vergangenen zehn Jahren gab es immer wieder Schäden an der Trinkwasserfernleitung zwischen den Hochbehältern in Adorf und Bad Brambach. Dabei war es vor allem im sogenannten Flussperlmuschel-Gebiet, einem Areal mit naturschutzrechtlicher Relevanz, schwierig, die Leitung zu reparieren. „Wir haben im Havariefall nur ein kleines...