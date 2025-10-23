Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tina und Christine Goldhahn begrüßen im 35. Geschäftsjahr die deutschen Skispringer als Gäste in ihrem Hotel. Am Wochenende ist Sommer-Grand-Prix am Schwarzberg.
Tina und Christine Goldhahn begrüßen im 35. Geschäftsjahr die deutschen Skispringer als Gäste in ihrem Hotel. Am Wochenende ist Sommer-Grand-Prix am Schwarzberg.
Oberes Vogtland
Zum Sommer-Grand-Prix im Vogtland: In diesem Hotel tanken die deutschen Springer Kraft
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ferienhotel Mühlleithen beherbergt zum Sommer-Grand-Prix die deutsche Mannschaft. Das Traditionshaus führt Familie Goldhahn im 35. Jahr. Das Jubiläum wurde jetzt gefeiert.

„Meine Frau Silke und ich verbringen jetzt das 50. Jahr erholsame Tage in diesem Haus“, sagt der Berliner Manfred Griese. Diesmal kamen beide, um gemeinsam mit Christine und Tina Goldhahn deren 35. Firmenjubiläum zu feiern – im Ferienhotel Mühlleithen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12.09.2025
4 min.
Eine Niederländerin und ein Belgier haben sich ins Vogtland verliebt - und beherbergen jetzt Urlauber
„Bed and Bike“ gibt es im Alten Bahnhaus in Hammerbrücke. Jan Beyers und Marian Oort haben sich ins Vogtland verliebt.
Marian Oort und Jan Beyers haben in Hammerbrücke ein altes Bahnhaus zu einer Ferienunterkunft verwandelt. Jetzt begrüßen sie internationale Gäste.
Daniela Hommel-Kreißl
14:34 Uhr
2 min.
So fahren Busse zum Sommer-Grand-Prix in Klingenthal
Zu den Springen am Wochenende in der Vogtland-Arena verkehren zusätzliche Busse.
Kostenloser Shuttle-Service und zusätzliche Busse des Verkehrsverbunds Vogtland: So geht‘s ohne Auto zur Vogtland-Arena.
Tino Beyer
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
