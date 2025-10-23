Zum Sommer-Grand-Prix im Vogtland: In diesem Hotel tanken die deutschen Springer Kraft

Oberes Vogtland
Das Ferienhotel Mühlleithen beherbergt zum Sommer-Grand-Prix die deutsche Mannschaft. Das Traditionshaus führt Familie Goldhahn im 35. Jahr. Das Jubiläum wurde jetzt gefeiert.
„Meine Frau Silke und ich verbringen jetzt das 50. Jahr erholsame Tage in diesem Haus“, sagt der Berliner Manfred Griese. Diesmal kamen beide, um gemeinsam mit Christine und Tina Goldhahn deren 35. Firmenjubiläum zu feiern – im Ferienhotel Mühlleithen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.