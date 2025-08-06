Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Wandergruppe des ESV Lok Adorf bei einer Tour an der Talsperre Falkenstein.
Eine Wandergruppe des ESV Lok Adorf bei einer Tour an der Talsperre Falkenstein.
Oberes Vogtland
Zurück zu den Wurzeln: Vogtländischer Verein wandert und feiert
Redakteur
Von Ronny Hager
Mit einer Abendtour am Donnerstag erinnert der ESV Lok Adorf an 145 Jahre Gebirgsverein Adorf. Dass die Veranstaltung in Remtengrün stattfindet, ist alles andere als ein Zufall.

Einen Geburtstag feiern am Donnerstagabend die Wanderer des ESV Lok Adorf: Sie gehen zurück zu ihren Wurzeln und erinnern an 145 Jahre Adorfer Gebirgsverein. Treff ist 17 Uhr am Vereinsgelände des Heimatvereins Remtengrün. Zur Feier des Tages geht es auf zwei geführte Runden über 4,5 und 7 Kilometer, bevor die Abendrunde am Lagerfeuer endet....
