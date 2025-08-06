Zurück zu den Wurzeln: Vogtländischer Verein wandert und feiert

Mit einer Abendtour am Donnerstag erinnert der ESV Lok Adorf an 145 Jahre Gebirgsverein Adorf. Dass die Veranstaltung in Remtengrün stattfindet, ist alles andere als ein Zufall.

Einen Geburtstag feiern am Donnerstagabend die Wanderer des ESV Lok Adorf: Sie gehen zurück zu ihren Wurzeln und erinnern an 145 Jahre Adorfer Gebirgsverein. Treff ist 17 Uhr am Vereinsgelände des Heimatvereins Remtengrün. Zur Feier des Tages geht es auf zwei geführte Runden über 4,5 und 7 Kilometer, bevor die Abendrunde am Lagerfeuer endet.