Zurück zu den Wurzeln: Vogtländischer Verein wandert und feiert

Oberes Vogtland
Mit einer Abendtour am Donnerstag erinnert der ESV Lok Adorf an 145 Jahre Gebirgsverein Adorf. Dass die Veranstaltung in Remtengrün stattfindet, ist alles andere als ein Zufall.
Einen Geburtstag feiern am Donnerstagabend die Wanderer des ESV Lok Adorf: Sie gehen zurück zu ihren Wurzeln und erinnern an 145 Jahre Adorfer Gebirgsverein. Treff ist 17 Uhr am Vereinsgelände des Heimatvereins Remtengrün. Zur Feier des Tages geht es auf zwei geführte Runden über 4,5 und 7 Kilometer, bevor die Abendrunde am Lagerfeuer endet....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.