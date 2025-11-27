Zusätzliche Funktion für Feuerwehrhaus im Vogtland

Oberes Vogtland
Bei Notfällen wie Stromausfall wird das Gebäude zur Anlauf- und Infostelle für Bürger. Dazu werden die technischen Voraussetzungen geschaffen.
Zusätzliche Aufgabe für das Feuerwehrgerätehaus an der Triebeler Hauptstraße: Es wird zum Bürgerinformationszentrum in Notfällen - zum Beispiel bei großflächigem Stromausfall. Technische Voraussetzung dafür ist unter anderem ein bereits installiertes Notstromaggregat. Neben der Elektrik ist noch ein Umschaltverteiler nötig. Den Auftrag...
