Ursula Röthel aus Bad Brambach serviert Gästen in diesen Tagen gern Zwiebelkuchen.
Ursula Röthel aus Bad Brambach serviert Gästen in diesen Tagen gern Zwiebelkuchen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Zwiebelkuchen einer Vogtländerin ist in ihrem Dorf der Renner
Von Daniela Hommel-Kreißl
Kuchen darf ruhig auch mal herzhaft sein: Ursula Röthel aus Bad Brambach serviert bei Festen im Heimatverein gerne mal einen Zwiebelkuchen mit Schinkenwürfeln. Hier verrät sie das Rezept.

Ursula Röthel hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Es ist Erntezeit. Obstbäume und -sträucher im Garten hängen voll, dazu kommt das Gemüse, das verarbeitet werden will. Ursula Röthel liebt Gartenarbeit - das Pflanzen wie das Ernten. Letzteres jedoch ist mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Die Bad Brambacherin kocht vieles ein, rührt...
