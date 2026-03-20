Zwischen Mittelalter und Moderne: So begeistern The Gregorian Voices in Oelsnitz

Oberes Vogtland
Gesänge wie im Kloster: Am Donnerstagabend gastierte das Ensemble The Gregorian Voices in der Katharinenkirche Oelsnitz.
Geschlossene Augen im Publikum, eine andächtige Atmosphäre in der Katharinenkirche und stehende Ovationen am Ende: Das Konzert von den Gregorian Voices aus der Ukraine am Donnerstagabend in Oelsnitz war ein besonderes.
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