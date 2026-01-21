„The Gregorian Voices“ zu Gast in Hohenstein-Ernstthal

Bei einem Konzert in der Trinitatiskirche treffen am Samstag Mittelalter und Moderne aufeinander.

Eine Mischung aus geistlichen Gesängen des Mittelalters und zeitgenössischen Pop-Klassikern ist am Samstag in der Trinitatiskirche Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Zu Gast sind „The Gregorian Voices“. Das A-cappella-Oktett hat sich dem Stil des gregorianischen Gesangs verschrieben. Zum Repertoire gehören neben traditioneller Liturgiemusik...