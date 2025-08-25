Zwischen Schöneck und Muldenberg gilt Tempo 50

Oberes Vogtland
Ab Mittwoch greift auf der Staatsstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie ist allerdings zeitlich befristet.
Autofahrer im Oberen Vogtland aufgepasst: Auf der Staatsstraße 302 zwischen Schöneck und Muldenberg gilt ab Mittwoch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50. Darüber informiert Luisa Lüttschwager vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Grund für diesen Schritt: Auf der S 302 zwischen Schöneck und Muldenberg werde aktuell vermehrt Holz...
