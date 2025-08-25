Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Staatsstraße 302 zwischen Schöneck und Muldenberg.
Die Staatsstraße 302 zwischen Schöneck und Muldenberg. Bild: Thomae/Sachsenforst
Oberes Vogtland
Zwischen Schöneck und Muldenberg gilt Tempo 50
Redakteur
Von Tino Beyer
Ab Mittwoch greift auf der Staatsstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie ist allerdings zeitlich befristet.

Autofahrer im Oberen Vogtland aufgepasst: Auf der Staatsstraße 302 zwischen Schöneck und Muldenberg gilt ab Mittwoch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50. Darüber informiert Luisa Lüttschwager vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Grund für diesen Schritt: Auf der S 302 zwischen Schöneck und Muldenberg werde aktuell vermehrt Holz...
