Zwischen Schöneck und Muldenberg gilt Tempo 50

Ab Mittwoch greift auf der Staatsstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie ist allerdings zeitlich befristet.

Autofahrer im Oberen Vogtland aufgepasst: Auf der Staatsstraße 302 zwischen Schöneck und Muldenberg gilt ab Mittwoch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50. Darüber informiert Luisa Lüttschwager vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Grund für diesen Schritt: Auf der S 302 zwischen Schöneck und Muldenberg werde aktuell vermehrt Holz...