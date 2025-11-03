Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  18 gemeldete Schockanrufe im Vogtland an einem Wochenende: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Im Vogtland ist es zu einer neuen Welle an Schockanrufen gekommen.
Im Vogtland ist es zu einer neuen Welle an Schockanrufen gekommen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Plauen
18 gemeldete Schockanrufe im Vogtland an einem Wochenende: Betrüger geben sich als Polizisten aus
Von Jonas Patzwaldt
Eine neue Welle an Schockanrufen hat am Wochenende das Vogtland erreicht. Laut Polizei gingen 18 Anzeigen bei der Behörde ein. Eine Sprecherin spricht dennoch von einem „Erfolg“.

Betrüger haben am Wochenende mit der Masche „Falscher Polizist“ versucht, Menschen im Vogtland um ihr Geld zu bringen. In 18 gemeldeten Fällen riefen die Täter an. Doch nach Angaben der Polizei durchschauten alle Angerufenen den Betrugsversuch.
