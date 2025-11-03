18 gemeldete Schockanrufe im Vogtland an einem Wochenende: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Plauen
Eine neue Welle an Schockanrufen hat am Wochenende das Vogtland erreicht. Laut Polizei gingen 18 Anzeigen bei der Behörde ein. Eine Sprecherin spricht dennoch von einem „Erfolg“.
Betrüger haben am Wochenende mit der Masche „Falscher Polizist“ versucht, Menschen im Vogtland um ihr Geld zu bringen. In 18 gemeldeten Fällen riefen die Täter an. Doch nach Angaben der Polizei durchschauten alle Angerufenen den Betrugsversuch.
