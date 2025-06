30.000 Euro Schaden: Diebe stehlen in Plauen Buntmetall

Die Täter sind im Plauener Ortsteil Oberlosa auf ein Firmengelände eingedrungen. Dort stahlen sie eine große Menge Kupfer und Messing.

Plauen.

Auf jede Menge wertvolles Buntmetall hatten es jetzt unbekannte Diebe im Plauener Ortsteil Oberlosa abgesehen. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, sind die Gauner unerlaubt auf das Gelände einer Firma gelangt. Der Einbruch habe sich im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen ereignet. Gestohlen wurden Kupfer und Messing im Wert von 30.000 Euro. Der Sachschaden lasse sich laut Polizei bisher noch nicht beziffern. Es werden Zeugen gesucht. Das Metall sei vermutlich in ein oder sogar mehrere Fahrzeuge geladen und abtransportiert worden. Wer Hinweise zur Tat und zu den mutmaßlichen Tätern geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier in Plauen. Die Telefonnummer lautet: 03741 140. (sasch)