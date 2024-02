30-Jährige kommt zwischen Weischlitz und Reuth von der Straße ab und kippt mit Auto um

Das Auto war nach dem Unfall am Dienstagmittag ein Fall für den Abschleppdienst.

Ohne größere Verletzungen hat eine 30-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag einen schweren Verkehrsunfall zwischen Weischlitz und Reuth überstanden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, befuhr die junge Frau gegen 12.15 Uhr die S 311 aus Richtung Weischlitz kommend in Richtung Reuth. Kurz vor dem Abzweig Tobertitz kam sie aus noch...