Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • 35 Jahre Deutsche Einheit: Mit diesen Veranstaltungen erinnert Plauen an den Herbst 1989 und die Wiedervereinigung

Am Wendedenkmal findet die zweite „Nacht der Kerzen“ statt.
Am Wendedenkmal findet die zweite „Nacht der Kerzen“ statt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Am Wendedenkmal findet die zweite „Nacht der Kerzen“ statt.
Am Wendedenkmal findet die zweite „Nacht der Kerzen“ statt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
35 Jahre Deutsche Einheit: Mit diesen Veranstaltungen erinnert Plauen an den Herbst 1989 und die Wiedervereinigung
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur Stadt und Parteien organisieren Konzerte, Führungen und Gedenkveranstaltungen. Alle Termine im Überblick.

In Plauen findet in den kommenden Tagen eine Veranstaltungsreihe zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Den Auftakt macht am 3. Oktober ein vom CDU-Stadtverband organisiertes Festkonzert in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu, Gustav-Adolf-Straße 35. Ab 18 Uhr ist dort ein Konzert der Clara-Schumann-Philharmoniker vom Theater...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:14 Uhr
4 min.
Emotionale Erinnerung an die Friedliche Revolution: So hinterlässt Plauens „Nacht der Kerzen“ Eindruck
Mit dem Licht der Kerzen wird an den 7. Oktober 1989, den Beginn der Friedlichen Revolution in Plauen, erinnert.
Plauener und Gäste erlebten am Samstag im Zentrum der Spitzenstadt einen Abend voller Licht und Geschichte. Höhepunkt war eine atmosphärische Projektion auf den Nonnenturm.
Thomas Voigt
02.10.2025
3 min.
Gedenktafel für den „Retter der Friedlichen Revolution“ in Plauen: Oberbürgermeister kann sein Wort nicht halten
Im Dezember vorigen Jahres gab OB Steffen Zenner Brigitte Küttler ein Versprechen.
Der Platz am Wendedenkmal in Plauen ist seit dem vergangenen Jahr nach Thomas Küttler benannt. Doch die versprochene Enthüllung einer Gedenktafel in einem größeren Rahmen lässt auf sich warten.
Uwe Selbmann
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel