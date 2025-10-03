35 Jahre Deutsche Einheit: Mit diesen Veranstaltungen erinnert Plauen an den Herbst 1989 und die Wiedervereinigung

Nicht nur Stadt und Parteien organisieren Konzerte, Führungen und Gedenkveranstaltungen. Alle Termine im Überblick.

In Plauen findet in den kommenden Tagen eine Veranstaltungsreihe zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Den Auftakt macht am 3. Oktober ein vom CDU-Stadtverband organisiertes Festkonzert in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu, Gustav-Adolf-Straße 35. Ab 18 Uhr ist dort ein Konzert der Clara-Schumann-Philharmoniker vom Theater...