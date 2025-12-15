36-Jähriger fährt mit seinem Transporter in Rosenbach in den Graben

Plauen
Der Wagen kippt auf die Seite. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei müssen kommen.
Ein 36-jähriger Transporter-Fahrer hat am Montagmorgen auf der Bundesstraße 282 im Rosenbacher Ortsteil Oberpirk einen Unfall erlitten, so die Polizei. Der Mann war gegen 4.25 Uhr mit einem Mercedes in Richtung Waldfrieden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte auf die Beifahrerseite. Der...
