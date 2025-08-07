39-Jährige kracht in Pausa gegen Sattelzug

Plauen
Die Frau wollte überholen, wich jedoch einem anderen Auto aus. Was dann passiert ist.
Eine leicht verletzte 39-Jährige und erheblicher Schaden waren die Folgen eines Unfalls am Mittwoch, 6. August, in Pausa. Passiert ist das auf der S 316 in Richtung Zeulenroda. Laut Polizei wollte eine 39-jährige Opel-Fahrerin gegen 7.55 Uhr einen Mercedes-Sattelzug überholen, als ein 44-jähriger VW-Fahrer ebenfalls zum Überholen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.