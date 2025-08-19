41-Jährige streift mit ihrem Auto in Plauen einen anderen Wagen

Das beschädigte Auto ist verschwunden. Die Polizei lässt das nicht auf sich beruhen.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem weißen Auto, das am Montag, 18. August, in Plauen beschädigt wurde. Der Wagen ist nach einer Berührung mit einem anderen Fahrzeug verschwunden. Eine 41-jährige Autofahrerin hatte gegen 14 Uhr auf der Straße Windberg in Großfriesen vermutlich einen weißen Pkw touchiert, so die Beamten. Laut Mitteilung...