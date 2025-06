725 Euro für 725 Jahre Leubnitz

Für die bevorstehende Jubiläumsfeier bekommt Leubnitz einen Zuschuss der Gemeinde. Die Summe wurde nach einer einfach Regel bestimmt.

Einen Zuschuss für die 725-Jahrfeier in Leubnitz hat der Gemeinderat Rosenbach in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. „So alt wie ein Dorf wird, so viel Geld gibt es von der Gemeinde“, sagte Michael Frisch, Bürgermeister von Rosenbach. „Ich denke, das können wir auch in Zukunft so fortsetzen.“ Die Regel gibt es seit Jahren in...