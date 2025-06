75-jährige Vermisste aus Plauen wieder aufgetaucht

Alle Suchmaßnahmen wurden beendet.

Plauen.

Die Polizei konnte am Mittwochmittag die Suche nach der vermissten Frau aus Plauen einstellen. Sie war in Schöneck aufgetaucht, wie die Polizei am Nachmittag berichtete. Weitere Angaben zum Fall, zu den Umständen und zum Gesundheitszustand der Frau machte sie nicht. Nach der 75-jährigen Plauenerin war seit Montag intensiv gesucht worden. Am Mittag hatte sie ihre Wohnung an der Moltkestraße im Westend verlassen. Seither gab es keinen Kontakt mehr zu ihren besorgten Angehörigen, die die Polizei um Hilfe baten. Am Dienstagnachmittag war in Plauen über längere Zeit auch ein Hubschrauber im Einsatz, um die 75-Jährige zu finden. Der Hubschrauber kreiste auch nachts. Beamte mit Spürhunden waren ebenso unterwegs. (bju)