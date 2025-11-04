85-Jähriger will Essen kochen - Gartenlaube in Syrau steht in Flammen

Der verletzte Mann muss ins Krankenhaus. Was der Auslöser war.

Mit Brandverletzungen ins Krankenhaus musste am Montag, 3. November, ein 85-Jähriger. Gegen 10.45 Uhr war in seinem Gartenhaus im Rosenbacher Ortsteil Syrau ein Feuer ausgebrochen. Das hat die Polizei berichtet. Ein technischer Defekt war die Ursache des Brandes, bei dem hoher Sachschaden entstand. Feuerwehrleute wurden am späten Vormittag in...