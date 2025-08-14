90. Geburtstag wird für einen bemerkenswerten Plauener zu einem großen Fest

Plauen
Er ist der Mittlere der drei Plauener Weisbach-Brüder - geboren im bekannten Weisbachschen Haus. Dort gab es jetzt Grund zum Feiern. Denn der 90. Geburtstag war kein „Dinner for one“.
90. Geburtstage lassen oftmals nicht unbedingt heitere Vorfreude auf amüsante Gespräche oder aktive Fröhlichkeit des Jubilars aufkommen. Ganz anders aber war das zur Feier eines bemerkenswerten Plaueners. Zum 90. Geburtstag von Hans Weisbach trafen Familie, Freunde und Vertreter von hiesigen Vereinen vor wenigen Tagen auf einen höchst gut...
