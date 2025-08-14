Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • 90. Geburtstag wird für einen bemerkenswerten Plauener zu einem großen Fest

Hans Weisbach vor dem Westflügel des Weisbachschen Hauses.
Hans Weisbach vor dem Westflügel des Weisbachschen Hauses. Bild: Petra Macht
Hans Weisbach vor dem Westflügel des Weisbachschen Hauses.
Hans Weisbach vor dem Westflügel des Weisbachschen Hauses. Bild: Petra Macht
Plauen
90. Geburtstag wird für einen bemerkenswerten Plauener zu einem großen Fest
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er ist der Mittlere der drei Plauener Weisbach-Brüder - geboren im bekannten Weisbachschen Haus. Dort gab es jetzt Grund zum Feiern. Denn der 90. Geburtstag war kein „Dinner for one“.

90. Geburtstage lassen oftmals nicht unbedingt heitere Vorfreude auf amüsante Gespräche oder aktive Fröhlichkeit des Jubilars aufkommen. Ganz anders aber war das zur Feier eines bemerkenswerten Plaueners. Zum 90. Geburtstag von Hans Weisbach trafen Familie, Freunde und Vertreter von hiesigen Vereinen vor wenigen Tagen auf einen höchst gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.07.2025
2 min.
Plauener gedenken Hans Löwels zum 105. Geburtstag
Lutz Kowalzick am Grab von Hans und Edith Löwel in Bamberg.
Der in Plauen geborene und nach Bamberg übergesiedelte Textilkaufmann war ein bedeutender Importeur von Plauener Spitze in die damalige Bundesrepublik. Geld aus seiner Stiftung kam auch seiner Geburtsstadt zugute.
Bernd Jubelt
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
21.07.2025
4 min.
Verein der Freunde Plauens existiert seit mehr als 35 Jahren: DDR-Stempel als Zeitzeuge
Ullrich Franke - hier auf dem Friedhof II, dem Baumpark (Arboretum) an der Straße Am Preißelpöhl - ist seit 2022 Vereinschef der Freunde Plauens.
Ob stilisiertes „P“ in der Fabrik der Fäden, die Fontäne im Stadtpark oder der Kemmlerturm - ohne die lebendige Vereinsarbeit würde es manches Highlight der Stadt nicht geben.
Sabine Schott
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
Mehr Artikel