Regionale Nachrichten und News
  • A 72 bei Pirk: Mercedes prallt gegen Sattelauflieger – Polizei sucht Unfallzeugen

Zeugen gesucht: Am Montagabend gab es einen Unfall auf der A 72. Der Verursacher flüchtete.
Zeugen gesucht: Am Montagabend gab es einen Unfall auf der A 72. Der Verursacher flüchtete.
Plauen
A 72 bei Pirk: Mercedes prallt gegen Sattelauflieger – Polizei sucht Unfallzeugen
Redakteur
Von Sabine Schott
Nach einer Unfallflucht am Montagabend ermittelt die Polizei im Vogtland. Gesucht wird ein weißer Kleintransporter, der auf seinem Anhänger ein weiteres Fahrzeug geladen hatte.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 19.40 Uhr auf der A 72 ereignet hat. Ein Mann war mit einem Mercedes in Richtung Hof auf der linken Spur unterwegs. Zwischen dem Parkplatz Großzöbern und der Landesgrenze zu Bayern wechselte ein weißer Kleintransporter auf gleicher Höhe von rechts nach links. Der Mercedes wich...
